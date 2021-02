Superman & Lois, ottimo debutto per la serie The CW su Rotten Tomatoes

A una settimana dall'arrivo della season premiere su The CW, Superman & Lois sta già andando alla grande su Rotten Tomatoes, dove fa registrare un punteggio davvero niente male.

La stampa estera ha già avuto modo di dare un'occhiata a Superman & Lois, la nuova serie ambientata nell'Arrowverse con protagonisti Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch, e quanto visto dev'essere stato di loro gradimento, perché le prime recensioni su Rotten Tomatoes stanno generando un punteggio più che positivo.

Al momento, infatti, la serie ha uno score dell'88%, facendo registrare uno dei punteggi più alti tra le altre serie DC targate The CW (assieme a Supergirl e The Flash), e posizionandosi più in alto in classifica di Arrow, Legends of Tomorrow e Batwoman.

Tra le prime recensioni poi c'è che chi ha descritto Superman & Lois come un incrocio tra Smallville e Man of Steel, e tra i punti forti dello show vi sarebbe, oltre alle interpretazioni degli attori protagonisti, e alla giusta chimica tra loro, il fatto che riesca a differenziarsi e ad elevarsi rispetto ad altri titoli dell'Arrowverse, pur mantenendone sostanzialmente gli stessi valori.

Vedremo allora nelle prossime settimane se questo sentimento rimarrà immutato anche nei successivi episodi, e se sarà condiviso da altri critici e soprattutto dagli spettatori.

Intanto, vi ricordiamo che la season premiere di due ore di Superman & Lois andrà in onda martedì 23 febbraio su The CW.