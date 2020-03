Superman & Lois passerà direttamente alla produzione, saltando la stagione dei pilot

Deadline ha pubblicato un report sullo stato della produzione dei pilot per il 2020 e quasi tutti sono stati bloccati a causa del diffondersi del Coronavirus. Nel caso di Superman & Lois, verrà saltata la pilot season e si passerà direttamente alla produzione della prima stagione.

Come anticipato da Elizabeth Tulloch nei giorni scorsi, quando ha mostrato la sceneggiatura del pilota, le riprese si sarebbero dovute svolgere proprio in questi giorni (secondo KryptonSite dal 23 marzo al 14 maggio), in modo da avere l'episodio pronto per la stagione dei pilot, fare le dovute valutazioni sul risultato ottenuto e poi partire con la produzione della serie. Per la nuova serie dell'Arrowverse, però, non è ancora chiaro se verrà posticipata o se i lavori procederanno secondo programma, fatta eccezione per questa variazione. Verosimilmente, bisognerà attendere gli sviluppi della diffusione del Coronavirus negli Stati Uniti per capire quale linea di condotta verrà presa.



Con questo clima di incertezza, infatti, al momento si è deciso di fare meno affidamento sui pilot, una tendenza in realtà già emersa dal numero di pilot ordinati dai cinque broadcast network principali (ABC, CBS, Fox, NBC e The CW), ossia 54 in totale. Inoltre sembra che se la sospensione dei lavori verrà prolungata, i vari network potrebbero non sviluppare tutti quelli che hanno ordinato.



Ricordiamo che in Superman & Lois Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch torneranno nei panni di Clark Kent e Lois Lane e saranno alle prese anche con le sfide derivate dall'essere genitori.