Superman & Lois è un passo avanti per l'Arrowverse? Una star del franchise ne è sicura

David Ramsey, interprete di John Diggle/Spartan in Arrow, ha definito Superman & Lois un'evoluzione dell'Arrowverse. Ecco le sue parole in una recente intervista rilasciata a CBR.com in vista del suo ritorno nei panni del personaggio.

"Mi piace il fatto che abbiamo mantenuto il nome Arrowverse, perché è Arrow che ha dato inizio a tutto. Mi fa sentire benissimo poterne ancora fare parte" ha dichiarato l'attore, che ha anche diretto in prima persona l'episodio 1x07 della serie con Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch. "Superman & Lois è stata sorta di evoluzione naturale dell'Arrowverse, proprio il mondo in cui è girata, la narrazione. Era evidente! Stavamo girando con obiettivi anamorfici per video 7-8k. E al di là dell'aspetto tecnico, si tratta anche di un ritmo più lento, un vero dramma coinvolgente con all'interno dei supereroi. Quindi penso che si tratti di una specie di evoluzione per l'Arrowverse, ed è semplicemente eccitante poterne fare parte."

Oltre ad aver firmato la regia della puntata 'Man of Steel', Ramsey riprenderà i panni di John Diggle nell'episodio 12 ('Trought the Valley of Death'), la cui messa in onda negli USA è fissata al prossimo 13 luglio. Nel frattempo, inoltre, Ramsey ha diretto Legends of Tomorrow 6x08, 'Stressed Western', in arrivo questa notte su The CW.