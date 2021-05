Superman & Lois: perchè non viene mai menzionata Supergirl?

Clark Kent ha fatto il suo debutto nell'Arrowverse ne 'Le avventure di Supergirl', il primo episodio della seconda stagione di Supergirl. É apparso in un paio di episodi, prima di tornare in alcuni eventi crossover. Di fatto però, Kara non è mai stata menzionata fin qui in Superman & Lois.

Sapevamo già che la situazione pandemica non avrebbe permesso la produzione di crossover nell'Arrowerse quest'anno ma, il fatto che Supergirl non sia mai stata citata fin qui è piuttosto paradossale, soprattutto dopo una scena padre-figlio in cui Clark insegna a Jordan a controllare i suoi poteri. In quel momento infatti, papà Superman avrebbe potuto far comprendere al ragazzo di non essere solo ma che, anche sua cugina Kara, proprio come lui, è sempre in lotta tra il suo tentativo di vivere una vita normale e l'obbligo di doversi confrontare con le sue incredibili abilità.

Molte sono state le occasioni perse come questa. Superman avrebbe potuto menzionarla ad esempio, nel racconto abbreviato della sua storia di origine, come ha fatto Kara nell'introduzione delle prime stagioni di Supergirl. Avrebbe potuto dire che anche Kara sarebbe stata messa a rischio se i ragazzi avessero attirato troppa attenzione sulla famiglia quando si sono trasferiti a Smallville.

Naturalmente, sapevamo che Melissa Benoist non sarebbe apparsa in Superman & Lois ma, non potevamo di certo immaginare che il suo personaggio sarebbe stato ignorato del tutto. Staremo a vedere nei prossimi episodi se le cose cambieranno.