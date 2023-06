Superman & Lois, un personaggio non tornerà nel cast regolare della stagione 4

Qualche giorno fa The CW ha annunciato il rinnovo per una quarta stagione dell'apprezzata serie Superman & Lois. Il nuovo ciclo di episodi sarà il più breve, con sole 10 puntate, e nel cast regolare dello show mancherà anche un personaggio che ha partecipato al ciclo narrativo precedente. Di chi si tratta?

Leslie Bourque-Walsh, moglie di Dylan Walsh, che nella serie interpreta il generale Sam Lane, ha dichiarato su Instagram di essere stata informata che il generale Lane non parteciperà alla quarta stagione a causa del taglio nel budget destinato alla serie.



"Congratulazioni alle famiglie di Superman & Lois per aver finalmente ottenuto l'aggiornamento sul loro destino. Ora sappiamo che il generale Lane è stato tagliato a causa del budget. È stato un percorso divertente. Ciao" ha scritto la moglie di Walsh sui social.



Oltre alla notizia del rinnovo di Superman & Lois, The CW ha annunciato di aver rinnovato anche la serie All American: Homecoming, senza dare seguito invece a Gotham Knights.

"Siamo entusiasti di riportare Superman & Lois in The CW. Queste serie sono due punti forti sulle nostre piattaforme con alcuni dei fan più appassionati di tutto il mondo tv. Siamo grati ai nostri partner di Warner Bros. Television e Berlanti Productions per la loro collaborazione e non vediamo l'ora di iniziare le nuove stagioni" ha dichiarato Brad Schwartz, presidente di The CW.



A maggio Schwartz aveva anticipato un cliffhanger per il finale di Superman & Lois 3.