Superman & Lois, pessime notizie per chi sta aspettando la stagione 4

Superman & Lois 4, dopo aver evitato in extremis la cancellazione dovrà vedersela con dei problemi legati agli scioperi degli sceneggiatori e degli attori più importanti del previsto. Con le due proteste che continuano ad andare avanti senza che una soluzione sembri in alcun modo vicina, la quarta stagione potrebbe slittare al 2024 inoltrato.

Dopo che The CW ha spiegato i motivi del rinnovo di Superman & Lois per una quarta stagione, dobbiamo riportare notizie meno felici che riguardano la serie DC sull’Uomo d’Acciaio. Stando infatti alle parole del CEO di Nexstar, società che controlla The CW, dovrà passare ancora del tempo prima di vedere tornare in azione i nostri eroi: “Più lo sciopero va avanti e più spettacoli come Superman & Lois vengono spinti sempre più in là, nel 2024”.

Altra questione ancora da risolvere sarà quella che concerne la nuova visione dell’universo cinematografico della DC da parte di James Gunn e Peter Safran, chiamati a ricostruire dalle macerie del defunto DC Extended Universe.

Uno dei primissimi progetti del nuovo DCU sarà proprio quello di Gunn legato a Superman e c’è da capire quanto spazio ci sarà per Superman & Lois nel futuro delle trasposizioni della casa dei fumetti e quanto il nuovo deus ex machina del dipartimento cinematografico abbia intenzione di ricominciare tutto dall’inizio.

In attesa di nuove informazioni sulla quarta stagione della serie, vi lasciamo alla notizia che un personaggio non tornerà nel cast regolare di Superman & Lois 4.