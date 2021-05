Superman & Lois: ecco le prime immagini del nuovo episodio 'Man of Steel'!

The CW ha diffuso in streaming il nuovo trailer di Man of Steel, prossimo episodio della serie Superman & Lois che riprende la sua normale programmazione a partire dal 25 maggio negli Stati Uniti grazie alla pausa presa dalla serie di Supergirl che riprenderà invece con i suoi ultimi episodi alla fine di agosto per poi concludersi.

Nel corso dell'episodio Clark/Superman sarà impegnato a guidare il figlio Jordan a controllare i suoi nuovi poteri, a quanto pare sarà impegnato a controllare il suo super-udito. Lo stesso Tyler Hoechlin in una precedente intervista aveva già parlato delle difficoltà del personaggio in questi nuovi episodi:

"Penso sarà emozionante per Clark e allo stesso tempo terrificante. Vedere tuo figlio che sta provando a portare sulle spalle qualcosa che fai anche tu all'improvviso è un'occasione per creare un legame con lui in un modo che non era possibile avere in passato... ma è anche spaventoso perché fa tornare alla luce tutti quei momenti in cui Clark è passato quando era più giovane, e si sentiva strano e diverso".

Dalle foto dal set di qualche settimana fa abbiamo visto proprio Taylor Hoechlin indossare un costume vintage di Superman, ispirato all'iconico Superman dei Fleischer Studios, autori negli anni '40 di una serie di cortometraggi animati dedicati all'Uomo d'Acciaio considerati ancora oggi tra i lavori più influenti nel campo dell'animazione. Chissà cosa bolle in pentola...

Superman & Lois va in onda ogni martedì sera negli States, "Man of Steel" approderà su The CW il prossimo 25 maggio 2021.