Superman & Lois, nei primi episodi c'è un Easter Egg che quasi nessuno ha notato

Intervistata da TV Line per parlare del suo ruolo nei primi episodi di Superman & Lois, nuova serie dell'Arrowverse con protagonisti Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch, l'interprete di Sarah Cusching (la figlia di Lana Lang) Inde Navarrette ha svelato l'esistenza di un Easter Egg che non ha nulla a che vedere con i fumetti.

"Nella cultura messicana, tutti noi riceviamo delle piccole catenine d'oro quando siamo bambini, e volevo adattare questa tradizione a ciò che Sarah avrebbe ricevuto dai suoi genitori. Quindi Sarah e sue sorella hanno entrambe questi piccoli medaglioni d'oro" ha spiegato l'attrice

Secondo la Navarrette, i due oggetti "simboleggiano il rapporto delle ragazze con la loro madre. Sophie tiene sempre fuori il suo medaglione perché è piccola e non vede mai i suoi genitori in modo negativo. Mentre Sarah a volte nasconde il medaglione nella camicia, e questo significa che il suo rapporto con la madre non è dei migliori. Ogni volta che è fuori e lo tocca, pensa a sua madre. Ho messo questo piccolo easter egg per vedere se qualcuno l'avrebbe notato."

Per quanto riguarda la possibilità che un giorno Sarah possa scoprire il segreto dei giovani Kent, l'attrice ha affermato che il suo personaggio "ha capito che si cela qualcosa dietro agli occhi di Jordan e Jonathan di cui non sa nulla. Le piccole bugie si sommano. E Sarah è molto perspicace, molto intelligente."



