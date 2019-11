Superman & Lois: la produzione pubblica le specifiche del casting per due adolescenti

Attraverso un post pubblicato su Twitter, il direttore del casting dell'Arrowverse e Riverdale, David Rapaport - poi retwittato da Elizabeth Tulloch - ha diffuso i dettagli che riguardano il casting di due personaggi adolescenti per la serie tv Superman & Lois, che vedrà protagonisti Tyler Hoechlin nei panni di Superman e Tulloch in quelli di Lois.

I nomi dei personaggi sono Matthew e Ethan. Ecco le specifiche. Per quanto riguarda Matthew, si tratta di un ragazzo caucasico di 14 anni, con un occhio ad un giovane attore dai 13 ai 16 anni. Viene descritto come un ragazzo dall'aspetto curato, con una corporatura adatta a diventare un campione con il fisico. Modesto e di buon cuore, con un atteggiamento sorprendente che in qualche modo non sembra datato. Un atleta di tre sport che sta già attirando su di sé l'attenzione di tre college e di scout professionisti.

Per quanto riguarda Ethan invece, si tratta di un ragazzo caucasico di 14 anni che potrebbe essere interpretato da qualcuno dai 13 ai 16 anni, descritto come 'un giovane Leonardo DiCaprio'. Ethan è incredibilmente intelligente ma il suo temperamento lunatico e l'ansia sociale limitano le sue interazioni con le persone, e di conseguenza trascorre la maggior parte del suo tempo libero giocando con i videogiochi.

Per il momento non ci sono altre informazioni ma solo voci che legherebbero i due misteriosi adolescenti a Jonathan Kent e Damian Wayne aka Robin.

D'altronde nei giorni scorsi si è ipotizzato che i Super-Sons possano far parte di Superman & Lois. Per quanto riguarda l'Arrowverse nel frattempo sono state pubblicate diverse immagini ufficiali di Crisi sulle Terre Infinite.