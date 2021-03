Superman & Lois: ecco il promo del sesto episodio in arrivo a maggio

Il nuovo show della CW Superman & Lois si prenderà una pausa per cedere il passo nelle prossime settimane alla sesta e ultima stagione di Supergirl, ma tornerà in onda nella sua consueta programmazione a partire dal 18 maggio 2021 con l'arrivo del sesto episodio di questa stagione d'esordio ricca di sorprese per i fan della DC.

Il nuovo episodio, anticipato da un nuovo video promo diffuso da CW, riprenderà la narrazione da dove l'abbiamo lasciata nell'ultimo andato in onda, ovvero The Best of Smallville. Nel prossimo episodio, intitolato Smells Like Teen Spirit (evidente il riferimento alla canzone generazionale dei Nirvana) Jordan viene assalito da un compagno di classe dotato di poteri e Lois scopre qualcosa di apparentemente minaccioso per quanto riguarda il personaggio di Morgan Edge e i suoi piani per le miniere.

Come anticipato, l'episodio non andrà in onda fino al 18 maggio 2021, in quanto dal 30 marzo prossimo lo slot verrà preso dalla sesta e ultima stagione di Supergirl, in sostanza si rimane in famiglia diciamo. La ragione sarebbe da ricercare in una precedente pausa della produzione dovuta al COVID, che ha di conseguenza rallentato anche il lavoro di post-produzione.

Superman & Lois è stato già rinnovato per una seconda stagione dopo l'eccezionale esordio del primo episodio e i suoi risultati in termini di ascolti. Pare infatti che la season premiere della serie abbia avuto gli ascolti migliori degli ultimi due anni tra i programmi in prima serata del canale, e il miglior debutto di sempre in streaming per uno show targato The CW.

"Il fenomenale debutto multipiattaforma di Superman & Lois, che ha fatto registrare grandi numeri sia per la trasmissione tv che in streaming, è la riprova della creatività, del duro lavoro e dell'impegno di tutte le persone di talento che vi hanno lavorato, davanti e dietro la telecamera, soprattutto in un periodo difficoltoso come quello che stiamo vivendo".