Superman & Lois: nei prossimi episodi Lana avrà dei superpoteri?

L'ultimo episodio di Superman & Lois ha introdotto l'X-Kryptonite, una sostanza che può dare superpoteri per un tempo limitato. Morgan Edge ha comprato la miniera di Shuster a Smallville proprio per avere questo materiale e creare un super esercito. Ora il pubblico si domanda se uno dei protagonisti dello show finirà con l'avere dei super poteri.

La più papabile in tal senso sembra essere Lana Lang, che fin qui ha avuto un certo legame con Edge e ha anche rivelato a sua figlia di essere stufa della sua vita a Smalville e che vorrebbe poter avere qualcosa in più.

Nei fumetti, Supergirl ha creato accidentalmente X-Kryptonite in un laboratorio, combinando sostanze chimiche che sperava avrebbero reso la Kryptonite verde meno mortale per i Kryptoniani. È possibile che la sostanza invece sia stata creata in maniera casuale per la combinazione di altri elementi presenti nella cittadina di Superman.

Lois ha avuto un appuntamento con Edge, qui lui le ha fatto una proposta, ovvero quella di avere un ruolo di punta nella sua organizzazione. Questo ha scatenato le ire di suo marito Kyle e i due hanno avuto un duro diverbio. Per tale ragione, il primo amore di Clark Kent sembra la persona più idonea ad essere sottoposta a questo tipo di esperimenti.

Intanto sembra che Superman & Lois si darà il cambio con Supergirl durante la pausa di metà stagione della CW, mentre qualcuno sostiene che lo show ha creato per errore un buco di trama in Crisi sulle Terre Infinite.