Superman & Lois, quando arriverà in Italia la nuova serie dell'Arrowverse?

DC e The CW hanno annunciato alla fine del 2019 una nuova serie TV dedicata a Superman. Lo spettacolo, intitolato Superman & Lois ha debuttato proprio ieri sull'emittente televisiva statunitense ed è interpretato da Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch che vestirà i panni della giornalista Lois Lane.

L'Uomo d'Acciaio è stato introdotto per la prima volta in Supergirl, Superman & Lois seguirà il famoso supereroe e la famosa giornalista mentre affrontano lo stress e le complicazioni che derivano dall'essere genitori che lavorano nel mondo di oggi. Crisis on Infinite Earths ci ha confermato che hanno due figli di nome Jonathan e Jordan, il che probabilmente significa che la coppia ha il doppio dei guai.



Creato dall'ex showrunner di The Flash Todd Helbing, che ha spiegato perché Superman & Lois sarà una serie diversa dalle altre, lo show mette Lois e Clark in primo piano mentre si destreggiano tra la genitorialità e il loro lavoro impegnativo, in attesa di scoprire se i due pargoli erediteranno qualche potere dal loro papà.



The CW ha ordinato 15 episodi per la prima stagione, ma quando la vedremo in Italia? Non c’è ancora una data d’uscita ufficiale, ma probabilmente lo show arriverà entro la fine dell’anno e sarà disponibile su Premium Action, canale televisivo tematico a pagamento che si occupa anche degli altri show con protagonisti i supereroi come The Flash, Supergirl e Batwoman. Il canale è disponibile esclusivamente sulle piattaforme Infinity e Sky Italia.



Intanto è stato ufficialmente svelato il nome del villain di Superman & Lois, siete ansiosi di vedere questa nuova serie targata The CW? Fatecelo sapere nei commenti!