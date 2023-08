Superman & Lois, la quarta stagione non sarà l'ultima? Speranze per la serie

The CW ha rinnovato Superman&Lois per una quarta stagione: malgrado il rinnovo sia stata tra le notizie più attese dai fan, sembrerebbe che sia in arrivo una buona notizia dopo il possibile slittamento di Superman&Lois 4 al 2024: la quarta stagione dell'amatissima serie TV sull'Uomo d'Acciaio potrebbe non essere l'ultima!

Le parole dell'insider Matt Webb Mitovich, il presidente della CW Brad Schwartz avrebbe dichiarato al podcast Top 5 di THR TV: "Abbiamo portato questi programmi a un punto in cui, perché non potrebbero continuare se sono redditizi? Se sono redditizi e di successo, e sono alcuni dei nostri spettacoli più apprezzati, perché non dovrebbero continuare?", dichiarazioni che lasciano una porta aperta alla speranza per i fan di Superman&Lois.

The CW ha di recente chiuso le porte dell'Arrowverse con la nona e ultima stagione di The Flash, ma la serie con protagonista Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch, potrebbe continuare chissà anche per una quinta stagione! Nell'attesa di scoprire se Superman&Lois avrà un futuro ben più ampio su The CW è bene pensare alla quarta stagione: alcuni rumor su un taglio al budget della serie mirano alla riduzione del cast di Superman&Lois 4 ma non sembrerebbe l'unica novità in arrivo per lo show targato The CW. Pare, infatti, che la quarta stagione della serie TV sulla vita coniugale dell'Uomo d'Acciaio tornerà al suo intento originario di family drama.

Rimanete sintonizzati: vi aggiorneremo, come sempre, su tutte le novità di Superman&Lois 4!