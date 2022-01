Superman & Lois, la reazione dei fan all'arrivo di Bizzarro: 'Una grande sorpresa'

Nel corso dell'ultimo episodio di Superman & Lois i fan hanno potuto apprendere che il misterioso villain preannunciato nei precedenti episodi non era affatto Doomsday come si pensava e come la produzione aveva lasciato intendere in maniera piuttosto furba. Si tratta invece di Bizzarro, altro celebre personaggio dei fumetti DC e negativo dell'eroe.

La reazione dei fan è molto positiva alla notizia dell'arrivo di Bizzarro nello show The CW e alcuni dei commenti ve li riportiamo in calce a questa news. Gli appassionati della serie Superman & Lois, infatti, non hanno potuto fare a meno di commentare l'evento sui social ammettendo di non aspettarsi affatto questo colpo di scena dato che gli indizi seminati finora facevano pensare alla presenza di Doomsday, il villain che nei fumetti è responsabile della morte di Superman.

"Adoro come hanno fatto pensare a tutti che avremmo avuto Doomsday, ma poi si è scoperto che si trattava di Bizzarro, che secondo me è un cattivo ancora più fico. Non ricordo se sia stato mai fatto in live-action ma potrei sbagliare". E in effetti, il fan che ha scritto questo commento sbaglia, in quanto la versione live-action di Bizzarro era già apparsa all'inizio della settima stagione di Smallville in cui era sempre interpretato da Tom Welling. Questo veniva poi imprigionato nella zona fantasma al termine dell'episodio Il Sole Giallo. Inoltre, Bizzarro era già apparso nella serie Superboy.

Aspettando lo scontro con il nuovo Bizzarro, ecco la trama del nuovo episodio di Superman & Lois: Lois (Elizabeth Tulloch) e Chrissy (Sofia Hasmik) sono in missione per trovare la sorella di Lois, Lucy (guest star Jenna Dewan) mentre Jonathan (Jordan Elsass) e Jordan (Alex Garfin) faticano a star dietro alle dolorose visioni di Clark (Tyler Hoechlin). Nel frattempo, Lana (Emmanuelle Chriqui), Kyle (Erik Valdez) e Sarah (Inde Navarette) passano una colazione in famiglia e discutono della prossima Quinceañera di Sarah (festa in cui compirà quindici anni e diventerà un'adolescente). Lastly, Natalie (Tayler Buck) e suo padre (Wole Parks) condivideranno un momento che li legherà.