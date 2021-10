Superman & Lois, reunion di Teen Wolf nella seconda stagione: arriva Ian Bohen

Prima di rivederli probabilmente insieme sullo schermo nell'annunciato film di Teen Wolf, avremo modo di ritrovare Derek e Peter Hale nella nuova stagione di Superman & Lois. Sì, è così: Ian Bohen si unisce al cast della serie The CW.

Lo scorso marzo scoprivamo ad appena una settimana dal suo debutto che Superman & Lois avrebbe avuto una seconda stagione, ma ovviamente era difficile dire cosa potevamo aspettarci dalla più nuova serie dell'Arrowverse.

Adesso però il cast è già sul set di Vancouver pronto a girare i nuovi episodi, e indovinate un po' chi si aggira sospetto da quelle parti? L'attore di Teen Wolf Ian Bohen, che nella serie di MTV interpretava lo zio di Tyler Hoechlin, il nostro Superman.

Il casting di Bohen è stato infatti anticipato dallo stesso Hoechlin con un video su Instagram (che trovate anche in calce alla notizia), e poi confermato dai maggiori siti stranieri come Deadline e TV Line.

Stando alle informazioni diffuse da quest'ultimo, l'attore interpreterà il Tenente Mitch Anderson il "nuovo sceriffo" in città al Dipartimento della Difesa. "Mitch divide gli abitanti della Terra in due categorie: quelli che uno serve e quelli che servono te. Anderson porta rancore per il fatto che Superman esista al di fuori della sua filosofia, e tenterà di portare l'Uomo d'Acciaio sotto il controllo del DOD".

La seconda stagione di Superman & Lois dovrebbe debuttare su The CW nei primi mesi del 2022.