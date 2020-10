Superman e Lois, le riprese potrebbero iniziare la prossima settimana

Come vi avevamo annunciato, la produzione di Superman e Lois sarebbe iniziata dopo gli esiti dei test anti-covid e a quanto pare ciò potrebbe avvenire nella prossima settimana.

Stando a quanto riportato però, ancora non vi è una data certa per l'inizio delle riprese, in quanto tutto dipende dalla possibilità o meno di svolgere un numero così ingente di tamponi. I test infatti vengono eseguiti sul cast e sulla troupe televisiva tre volte a settimana. Solo una società nella Columbia Britannica però è stata autorizzata a svolgerli per le produzioni made in USA e dunque bisogna fronteggiare un numero incredibile di richieste.

Inoltre la situazione sempre più critica degli Stati Uniti ha costretto il governo ad imporre prima lo svolgimento di quei test che sono ritenuti strettamente necessari dal punto di vista medico, dando tra l'altro la priorità ai test delle scuole.

In generale, se la diffusione del Coronovirus non dovesse arrestarsi nei prossimi mesi, dovremo abituarci ad un numero sempre più consistente di rinvii e interruzioni nell'industria dell'intrattenimento. Molte produzioni di altro profilo nel corso degli ultimi mesi hanno dovuto fronteggiare il pericolo della positività sul set come ad esempio l'attesissimo The Batman con Robert Pattinson.

Insomma si spera che nonostante i continui ritardi, Superman e Lois possa comunque debuttare come previsto a Gennaio 2021 anche se ci sono molti dubbi a riguardo. Intanto per ingannare l'attasa, vi ricordiamo che Lana Lang farà ritorno in Superman e Lois e, al suo fianco rivedremo certamente anche Lex Luthor.