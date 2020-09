Superman & Lois, che ruolo avrà Lana Lang nella serie? Ce lo svela lo showrunner

Dopo circa un decennio, la serie The CW Superman & Lois riporterà sul piccolo schermo l'iconica coppia DC ma, con loro faranno ritorno anche alcuni personaggi secondari che si evolveranno in modi inaspettati.

Come rivelato dallo showrunner Todd Helbing durante il DC FanDome, la presenza di Lana Lang nella serie sarà di fondamentale importanza e il suo rapporto con Clark sarà anche molto interessante:

"Penso che sia divertente, quando tornano [a Smallville], che Lana Lang sia lì. Lana è stato il primo amore di Clark, e penso che sia una dinamica interessante da affrontare. Non vogliamo che Clark Kent non abbia mai avuto una relazione con Lana. Non vogliamo nemmeno che il rapporto tra Lana e Lois sia complicato. Ma è certamente una dinamica interessante da affrontare. Quei sentimenti che Clark Kent ha provato in gioventù non possono essere cancellati".

Ovviamente, i fan di Superman hanno già visto per anni Clark e Lana insieme sul piccolo schermo in Smallville, quindi l'idea di rivisitare e ristabilire quella relazione stuzzica certamente l'interesse del pubblico. Helbing ha anche preso in giro la famiglia di Lana rivelando che Sarah, la sua figlia adolescente, potrebbe essere coinvolta in una sorta di triangolo amoroso con i figli di Clark e Lois.

Con Lana Lang farà il suo ritorno anche Lex Luthor in Superman & Lois ma non sarà interpretato da Michael Rosenbaum di Smallville che ha di recente rivelato di avere il cancro.