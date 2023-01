Superman & Lois: scelto un attore di The Walking Dead per il ruolo di Lex Luthor!

Dopo il mancato ritorno di Jon Cryer nei panni del Lex Luthor di questo universo narrativo, The CW ha finalmente scelto l'interprete del ruolo per quanto riguarda la Stagione 3 di Superman & Lois, che debutterà sul network il prossimo marzo. Si tratta di un volto molto noto a tutti gli spettatori appassionati della serie The Walking Dead.

A interpretare la nuova versione di Lex Luthor presente nell'universo narrativo di Superman & Lois sarà Michael Cudlitz, attore veterano che ha fatto parte del franchise televisivo di The Walking Dead.

In precedenza, Jon Cryer aveva interpretato il ruolo di Lex in Supergirl e nel crossover Crisi sulle Terre Infinite. Quando recentemente è stato indetto un casting per il personaggio, Cryer ha confermato che nessuno lo ha contattato per continuare a ricoprire il ruolo. La scorsa stagione, Superman & Lois ha sorpreso i fan con la rivelazione che lo show non è ambientato sulla stessa Terra di The Flash e Supergirl. Da qui l'impossibilità di far tornare il Lex Luthor di Jon Cryer.

Secondo la descrizione ufficiale del personaggio (diffusa da Entertainment Weekly, che per prima ha riportato la notizia del casting), il personaggio di Superman & Lois è "conosciuto al mondo come il miliardario visionario che sta dietro alla LexCorp, ma in segreto il mondo criminale sa chi è veramente Lex: un brutale psicopatico che terrorizza chiunque incroci il suo cammino. Quando Lex fa il suo debutto in questa stagione, sono passati anni da quando ha abbandonato la scena pubblica e sta riemergendo deciso a correggere un'ingiustizia personale, vendicandosi delle due persone che ritiene gli abbiano fatto un torto: Superman (Tyler Hoechlin) e Lois Lane (Elizabeth Tulloch)".

Oltre ad aver partecipato per anni a The Walking Dead e alla miniserie pluripremiata Band of Brothers per la HBO, Cudlitz ha recitato anche in Southland della TNT, che gli è valso un Critics Choice Award come miglior attore non protagonista in un film drammatico. L'attore si è unito a un cast che ha recentemente aggiunto Michael Bishop nel ruolo di Jonathan Kent, precedentemente interpretato da Jordan Elsass. Elsass ha scioccato i fan l'anno scorso abbandonando la serie, secondo quanto riferito, a causa di divergenze creative.

Superman & Lois 3 farà il suo debutto in onda su The CW il prossimo 14 marzo. A dirigere il primo episodio ci sarà Tom Cavanagh, vecchia conoscenza del team Flash!