Superman & Lois: Scopriamo cosa accadrà nello show grazie alla sinossi della premiere

Subito dopo aver mostrato le foto del pilot di Superman & Lois, il network The CW ha condiviso con i fan la sinossi ufficiale della prima puntata dello show incentrato sulla vita dei personaggi di Tyler Hoechline e Bitsie Tulloch.

La serie è molto attesa dagli appassionati delle avventure di Superman, che potranno scoprire così un nuovo lato del suo carattere e vedere sfide inedite per il celebre supereroe. Ecco quindi la trama della puntata di apertura dello show di The CW: "In Superman & Lois, dopo anni di scontri contro avversari dalle manie di grandezza, contro mostri pronti a distruggere Metropolis, alieni intenti a far estinguere l'umanità, il supereroe più famoso del mondo, l'Uomo d'Acciaio, Clark Kent e la giornalista più famosa dei fumetti Lois Lane, dovranno affrontare una delle loro sfide maggiori, superare lo stress, la pressione e le difficoltà e le complessità di essere genitori lavoratori nella società moderna".

Continua: "A rendere ancora più complicato far crescere due bambini, troviamo la domanda a cui Clark e Lois dovranno trovare una risposta, se Jonathan e Jordan erediteranno i poteri del padre una volta cresciuti. Dopo essere ritornati a Smallville per occuparsi di alcuni affari di famiglia, Clark e Lois ritrovano Lana Lang, primo amore di Clark, insieme a suo marito capo dei pompieri locali Kyle Cushing. Non sono solo gli adulti a ritrovare delle amicizie, i figli della coppia infatti conosceranno Sarah, bambina di Lana e Kyle. Nella vita di un supereroe non c'è mai un momento di pausa, soprattutto perché il padre di Lois, il generale Samuel Lane fa affidamento su Clark per salvare il mondo. Il ritorno a Smallville di Superman e Lois sarà reso più complicato dall'arrivo di un misterioso personaggio e dal magnate Morgan Edge".

La puntata sarà diretta da Lee Toland Krieger, mentre Todd Helbing si è occupato della sceneggiatura. Per concludere vi lasciamo con il trailer di Superman & Lois.