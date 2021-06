Superman & Lois: scoprite chi muore nell'ultimo episodio della serie DC

Nella serata di ieri è andato in onda l'ultimo episodio di Superman & Lois, l'undicesimo della prima stagione, in cui però è accaduto qualcosa di inaspettato. L'episodio era intitolato A Brief Reminiscence In-Between Cataclysmic Events e se non lo avete ancora recuperato allora vi consigliamo di non proseguire con la lettura di questo articolo.

Si tratta della morte di un personaggio chiave nella mitologia di Superman, a meno che un cambio di idea repentino non sopraggiunga in futuro anche se improbabile. La sua morta non è esattamente qualcosa che cambierà il corso futuro dello show ma avrà certamente un impatto sulla vita di Superman e potrebbe aprire la strada all'introduzione di un nuovo personaggio magari già dalla prossima stagione. Nell'episodio vediamo Superman scorrere tra gli eventi della propria vita con un focus maggiore sulla sua relazione con Jor-El, Lois e Martha.

Come poi scopriamo nel corso della narrazione, questi flashback che il protagonista vede sono "fabbricati" da Morgan Edge/Tal Rho in modo da poter meglio far leva su Superman. Nel corso dello scontro che segue un Superman quasi del tutto privo di poteri si ritrova impossibilitato a sconfiggere Tal Rho e impedirgli di distruggere la pietra solare, questo fa sì che Jor-El venga cancellato dall'esistenza.

Rho e il suo padre kryptoniano odiavano entrambi Jor-El per aver sottratto a loro Lara Lor-Van e nel suo tentativo di reclutare Superman, l'ologramma di Jor-El aveva avvertito il figlio di non dare ascolto al suo fratellastro. Sappiamo però che Lara ha preso la tecnologia con centinaia di copie di kryptoniani e quindi è sempre possibile che esista un altro Jor-El che non abbiamo ancora visto oppure prima o poi farà la sua comparsa l'ologramma di Lara che potrebbe apparire a Superman nei prossimi episodi...

Intanto nel promo del dodicesimo episodio scopriamo che Superman potrebbe essere diventato malvagio, stando a quanto pensa Lois e a quanto mostrano le immagini stesse.