Superman & Lois: nella seconda stagione un mucchio di villain in arrivo

Nel corso di una recente intervista concessa a GamesRadar, Todd Helbing, lo showrunner principale di Superman & Lois, ha anticipato cosa vedremo nella seconda stagione di quello che è uno degli show più apprezzati di The CW al momento e che ha incontrato il favore di parecchi fan rimasti delusi dal Superman / Clark Kent di Zack Snyder al cinema.

"I fan capiranno molto velocemente in che direzione andremo [nel corso di questa stagione]. In senso positivo, i problemi che ha come Superman li riscontrerà anche nell'essere un padre. C'è un villain particolare e se ne parlassi di più la gente riuscirebbe a capire di chi si tratta. Ma basti dire che Superman affronterà un nemico che gli darà enormi grattacapi. In realtà ci sono numerosi villain - prosegue Helbing - questi villain avranno un impatto sia su Clark che su Lois. Siamo partiti con un villain, che è più nello stile di Superman, e poi abbiamo preparato il villain per Lois. Non lavorano insieme, ma si intrecceranno in maniera fica questa stagione. Uno di loro è molto più potente dell'altro. Questo porterà l'intero team in una direzione diversa rispetto allo scorso anno per cercare di fermarlo".

Si intitola "Cosa c’è sotto" la première di Superman & Lois 2 che andrà in onda sulla rete l'11 gennaio, data statunitense. L'episodio riprende con i personaggi ancora sconvolti dagli eventi del finale della prima stagione e tutti messi di fronte a un nuovo status quo. Sembra che i problemi di relazione siano la parola del giorno: Lois e Clark lottano per ragioni inspiegabili – probabilmente anche per la figlia di Lois in un'altra dimensione che si è presentata alla fine della scorsa stagione; Adam geloso della relazione di Lana con un candidato politico; la relazione tra Jordan e Sarah minacciata dal peso sempre presente dei segreti della famiglia Kent.

