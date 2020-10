Superman & Lois: semaforo verde, le riprese iniziano la prossima settimana

Secondo le ultime notizie su Superman & Lois non era sicuro che le riprese potessero iniziare a breve, ma a quanto pare tutti i dubbi sono stati sciolti e gli attori sono pronti ad andare in scena.

Il primo ciack verrà battuto la prossima settimana e a rivelarlo è stata l'interprete di Lois Lane, Elizabeth Tulloch, rispondendo con tutta sincerità ad un suo follower su Instagram: "Oggi faremo degli screen test, domani ci sarà della roba con il green screen e partiremo ufficialmente la prossima settimana :)".

Per accrescere ancora di più l'hype intorno alla serie, l'attrice ha postato anche due foto scattate all' entrata dei camerini, con i nomi di Lois Lane e Clark Kent in bella mostra. Se non altro il povero Superman non sarà costretto ad infilarsi in una cabina telefonica per cambiarsi il costume...

Ovviamente la sicurezza sul set sarà massima e tutti i professionisti coinvolti dovranno effettuare test anti Covid con una certa frequenza per evitare spiacevoli interruzioni. Nell'attesa dell'avvio dei lavori, abbiamo già potuto dare uno sguardo al set di Smallville e scoprire qualcosa in più sui personaggi di Superman & Lois. Vi ricordiamo che la serie Arrowverse si concentrerà anche sugli eredi dell'Uomo d'Acciaio e riporterà in scena personaggi storici come Lana Lang, amica di vecchia data di Clark.