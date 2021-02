Superman & Lois, la serie ha i più alti indici d'ascolto degli ultimi due anni per The CW

La première di 90 minuti di The CW per Superman & Lois ha fatto registrare una media di 1,7 milioni di telespettatori, il più alto nella fascia delle ore 20.00 negli ultimi due anni. Ecco perché lo show con Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch sembra promettere davvero bene in questa prima stagione, quantomeno dal punto di vista degli ascolti.

Superman & Lois potrebbe avere un potenziale in crescita per mantenere i propri numeri rispetto a quasi tutti gli altri show della rete. Sinora ha ottenuto l'85% di recensioni positive dalla critica, secondo Rotten Tomatoes, e il suo numero di consensi tra il pubblico è stato esattamente lo stesso. Dati maggiormente positivi rispetto a quelli di Walker, un esempio tra gli altri show The CW.



La prossima settimana potrebbe essere interessante per Superman & Lois e per The Flash, show di punta della rete, che vedrà la sua prima stagione andare in onda alle 20.00, con Superman & Lois che si sposterà alle 21.00.

In Superman & Lois, dopo anni passati ad affrontare supercriminali megalomani, mostri che seminano il panico e il caos su Metropolis, e invasori alieni intenti a spazzare via la razza umana, il supereroe più famoso al mondo, l'Uomo d'Acciaio/Clark Kent (Tyler Hoechlin) e la giornalista più famosa del mondo dei fumetti, Lois Lane (Elizabeth Tulloch), si trovano faccia a faccia con una delle loro più grandi sfide di sempre: affrontare tutto lo stress, le pressioni e la complessità che derivano dall'essere genitori che lavorano nella società odierna.

