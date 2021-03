Superman & Lois, nella serie un cameo di Smallville: scoprite l'identità dell'attore!

Negli ultimi 80 anni sono state raccontate numerose storie di Superman, e non solo nei fumetti. Da Adventures of Superman a versioni più moderne come Smallville e L'Uomo d'Acciaio, Clark Kent è stato a lungo un appuntamento fisso nelle vite dei fan. Ma è solo con l'avvento dell'Arrowverse che le diverse versioni si sono incontrate faccia a faccia.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler di Superman & Lois.



Tra le ambientazioni e i personaggi presenti anche nell'Arrowverse non possiamo dimenticare proprio Tom Welling e il contesto di Smallville.

E l'ultima trama raccontata in Superman & Lois si svolge proprio a Smallville, seguendo i Kent dopo che hanno lasciato Metropolis.

E non è nemmeno l'unico modo in cui Smallville continua ad essere presente nello show. Certo, Martha e Jonathan Kent non ci sono più ma altri interpreti di Smallville stanno gradualmente spuntando in Superman & Lois.

E nonostante alcuni facciano parte dell'universo di Superman, altri compaiono sotto forma di Easter Egg, quasi impossibili da individuare, a meno che abbiate la vista di Superman.

Grazie a Krypton Site scopriamo che nel secondo episodio di Superman & Lois, il sindaco George Dean è interpretato da qualcuno particolarmente familiare ai fan di Smallville. Eric Keenleyside apparve per la prima volta nell'universo di Superman come il padre di Chloe Sullivan. Tuttavia le sue scene non sono mai arrivate sullo schermo e il suo ruolo può essere visto soltanto in una scena cancellata dal pilot di Smallville. Successivamente Eric Keenleyside è tornato in un episodio della seconda stagione chiamato Suspect. Un ruolo marginale, prima del suo ritorno. Un altro riferimento a Smallville riguarda il personaggio di Chrissy Beppo, che condivide lo stesso nome con Christopher James Beppo, un editorialista comparso nella serie web Smallville Legends. Nessun legame tra i due personaggi ma è curioso che entrambi riportino lo stesso cognome.



Tyler Hoechlin è entusiasta del suo Superman nella serie DC, dichiarando di rimanere fedele al personaggio. Pochi giorni fa è arrivato il rinnovo per una seconda stagione di Superman & Lois.