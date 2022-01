Superman & Lois: la serie renderà Jonathan Kent bisessuale come nei fumetti?

Superman & Lois è recentemente tornata sui palinsesti di The CW con la sua seconda stagione confermandosi come una delle serie più apprezzate sul network tra quelle facente parti dell'Arrowverse. Adesso, in una nuova intervista, lo showrunner principale Todd Helbing ha accennato ad un celebre arco narrativo su Jonathan Kent, figlio della coppia.

Come saprete, recentemente nei fumetti DC Comics il personaggio di Jonathan Kent si è rivelato bisessuale. Lo sceneggiatore di Superman & Lois ha parlato di questa svolta aggiungendo che probabilmente queso particolare e delicato arco narrativo non verrà affrontato dallo show The CW pur non opponendosi in alcun modo al suo importante significato. "Di certo non siamo contrari a esplorare quell'aspetto, ma il modo in cui è stato concepito il nostro personaggio non è lo stesso, è come se la storia dei fumetti e quello che stiamo facendo noi siano due cose completamente diverse. Non credo lo faremo, ma non ci opponiamo a quell'idea".

In precedenza, l'attore che interpreta Jonathan Kent nella serie, Jordan Elsass, aveva sottolineato che la sua versione del personaggio è principalmente quella di un ragazzo etero: "Esiste questa versione a fumetti del personaggio, un personaggio che proviene da un'altra Terra. E' una versione differente. Al momento non sappiamo nemmeno se ha dei poteri".

Parallelamente, Helbing ha poi alluso alla possibile presenza di Doomsday nel futuro di Superman & Lois: "Questo è il nostro omaggio a una classica copertina di Doomsday. Poi nell'episodio 2, lo vedrete un po' di più mentre, nell'episodio 3, otterrete la rivelazione completa del personaggio. C'è così tanta tradizione e mitologia nell'universo di Superman che sentiamo che è nostro dovere raccontare una storia unica".