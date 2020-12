Superman & Lois, primo sguardo al nuovo costume di Tyler Hoechlin

Warner Bros. Television e The CW hanno finalmente diffuso in rete un primo sguardo ufficiale al nuovo costume di Tyler Hoechlin in Superman & Lois, la serie incentrata sulla famiglia formata da Clark Kent, Lois Lane (Elizabeth Tulloch) e i loro due figli.

Apparso di recente nella commedia Palm Springs disponibile su Prime Video, l'attore indossava lo stesso costume da quando ha fatto il suo debutto nei panni dell'Uomo d'Acciaio durante la seconda stagione di Supergirl. Per questo motivo, con l'arrivo dello show che lo vedrà come protagonista insieme alla giornalista più amata dei fumetti, gli autori hanno deciso che era arrivato il momento di un importante aggiornamento: potete trovare l'immagine di Hoechlin con indosso il nuovo costume in calce all'articolo.

La serie, attualmente in produzione, seguirà la coppia alle prese con lo stress, le pressioni e le complessità di essere genitori della società del giorno d'oggi. I produttori sono Greg Berlanti, Sarah Schechter e Geoff Johns, mentre nel cast troviamo Dylan Walsh nei panni del generale Sam Lane, Emmanuelle Chriqui in quelli di Lana Lang, e Erik Valdez nel ruolo di Kyle Cushing.

La data di uscita di Superman & Lois è fissata per il prossimo 23 febbraio su The CW.

