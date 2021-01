Superman & Lois, uno sguardo alla serie grazie alla foto di Elizabeth Tulloch dal set

Manca poco più di un mese al debutto della nuova serie Superman & Lois su The CW, e dopo aver visto il primo trailer nei giorni scorsi possiamo dare una sbirciata al lavoro dietro le quinte grazie a una foto da poco pubblicata da Elizabeth Tulloch, che interpreta Lois Lane.

L'immagine, che possiamo vedere anche in calce alla notizia, è stata pubblicata dall'attrice sul suo profilo Twitter e sembra mostrare una scena tra Lois e Clark Kent (interpretato da Tyler Hoechlin). Quello che succede, però, non è molto chiaro, dal momento che sono presenti dei riflessi, che potrebbero far pensare anche a una doppia esposizione.

La foto è stata scattata da Inde Navarrette, che in Superman & Lois interpreta Sarah Cushing, la figlia di Kyle (Erik Valdez) e Lana Lang (Emmanuelle Chriqui). Si riconoscono alcuni membri della troupe che indossano la mascherina, mentre Elizabeth Tulloch e Tyler Hoechlin recitano senza maschera.

Scritta da Todd Helbing e basata sui personaggi DC creati da Jerry Siegel e Joe Shuster, Superman & Lois è incentrata sul celeberrimo supereroe dei fumetti e sulla sua compagna giornalista, alle prese con lo stress e la complessità della vita da genitori. Tra i produttori della serie figurano Greg Berlanti, Sarah Schechter e Geoff Johns, oltre allo stesso Helbing.

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al nuovo costume di Tyler Hoechlin.