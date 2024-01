Superman & Lois, nuovo sguardo alla stagione finale della serie DC

La produzione della quarta e ultima stagione di Superman & Lois di The CW è in corso e la star della serie Elizabeth Tulloch ha tenuto aggiornati i fan condividendo diverse foto del dietro le quinte sui suoi social media mentre la lavorazione della serie procedeva. Proprio Lois Lane in persona ha condiviso una nuova anticipazione della stagione.

Tulloch ha condiviso un altro nuovo sguardo alla stagione finale con una serie di foto, tra cui una che rivela un regista a sorpresa per il terzo episodio della stagione, "Always My Hero. Alcuni scatti della nostra prima settimana di lavoro su [Superman & Lois]. Fan di [Grimm] e [A Million Little Things], scorrete le foto per una sorpresa", ha scritto Tulloch.

Le varie foto mostrano la Tulloch nei panni di Lois, ma la rivelazione è che il regista del terzo episodio sarà David Giuntoli. Giuntoli non è stato solo la star di Grimm e A Million Little Things, ma è anche il marito della Tulloch nella vita reale. È interessante notare che Giuntoli non è nuovo al mondo DC. In passato ha doppiato Batman/Bruce Wayne nei film d'animazione Batman: The Doom That Came to Gotham e Batman: Soul of the Dragon.

Con la fine di The Flash lo scorso anno e la cancellazione di Gotham Knights dopo una sola stagione, Superman & Lois segnerà la fine di un'era per The CW, chiudendo l'era televisiva DC del network, iniziata con Smallville nel lontano 2001.

"Nelle ultime tre stagioni, Superman & Lois ha ridefinito sia il genere dei supereroi che quello dei drammi familiari, poiché Tyler, Elizabeth e l'intero cast hanno interpretato in maniera magnifica questi personaggi classici aggiungendo una nuova profondità e complessità che non erano mai stati esplorati prima nell'universo di Superman", ha dichiarato Brad Schwartz, Presidente dell'Entertainment di The CW Network.

"Siamo grati per gli anni di duro lavoro e per il lavoro degli autori, dei produttori, degli attori e della troupe dello show, così come dei nostri fantastici partner della Warner Bros. Television e della Berlanti Productions. Mentre Superman si prepara a spiccare il suo ultimo volo, il team ci lascerà con un addio assolutamente epico in 10 episodi da vedere assolutamente".