Superman & Lois: lo show Arrowverse andrà avanti per una o due stagioni al massimo

Con gli annunci del DC Universe ormai arrivati da parte di James Gunn e Peter Safran, le serie attualmente in corso che non fanno parte di quell'universe sono naturalmente destinate a essere cancellate. Tuttavia, Superman & Lois potrà continuare la sua programmazione ancora un altro po', stando a quanto rivelato dagli stessi due produttori.

In un'intervista rilasciata a Variety, sembra che Gunn e Safran abbiano lasciato intendere che Superman & Lois andrà avanti ancora per "una o due stagioni". Ciò corrisponderebbe anche al fatto che la fine della serie coinciderà proprio con l'esordio del DC Universe al cinema, ovvero quando Superman: Legacy arriverà nelle sale cinematografiche (2025). In questo modo, potranno mantenere la serie in programmazione fino a quando non arriveranno a naturale conclusione e sarà tutto pronto per il progetto che darà veramente il via al DCU.

Stranamente, però, sembra che non i due produttori non abbiano commentato minimamente come procederanno con Gotham Knights, l'ultima serie della The CW la cui prima stagione debutterà il 14 marzo prossimo. Dato che questa serie sembra avere poco a che fare con la sua fonte d'ispirazione, il progetto sembra uno di quelli destinati a essere cancellati dopo appena una stagione. Tuttavia, non è escluso che riesca a trovare un suo pubblico, visto che è molto diversa dalla solita serie di supereroi.

In un'epoca in cui Doom Patrol e Titans sono stati cancellati, è bello vedere alcune serie sopravvivere per portare avanti l'eredità di questo network (The CW). Anche la longeva serie dell'Arrowverse, The Flash, sta per terminare e probabilmente con essa l'intera serie di spin-off a esso collegato. Cosa questo possa significare per il futuro è ancora da vedere, perché pare che alcune serie rimarranno canoniche mentre altre no. Quindi, dovremo vedere se il logo dei nuovi DC Studios servirà a riconoscere meglio quei prodotti che fanno parte della nuova timeline.

La terza stagione di Superman & Lois debutterà il 14 marzo prossimo, lo stesso giorno di Gotham Knights.