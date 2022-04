Superman & Lois, lo showrunner commenta il possibile crossover con Naomi

Nel corso degli anni, il network The CW si è fatto conoscere e apprezzare per le sue numerose serie TV e i suoi franchise, con un Arrowverse in continua espansione. Dopo la notizia della stagione 3 di Superman & Lois, lo showrunner Todd Helbing ha parlato della possibilità di realizzare un crossover tra Superman & Lois e la nuovissima serie Naomi.

La nuova serie ispirata al personaggio dei fumetti DC Naomi ha avuto un ottimo debutto in patria in termini di ascolti, probabilmente grazie anche alla ventata di freschezza che ha portato all'interno del franchise di riferimento e al successo di Naomi nel pubblico femminile, che si rispecchia nella protagonista interpretata da Kaci Walfall.

Anche se Naomi è ambientata in un pianeta Terra diverso da quello in cui si svolgono The Flash, Superman & Lois, Batwoman e molti altri show, il fulcro della serie è l'esplorazione del multiverso, un elemento che lascia la porta aperta a possibili crossover con qualunque altra produzione DC.

E' anche per questo che molti tra gli spettatori si sono chiesti se la protagonista Naomi McDuffie avrebbe mai potuto incontrare il suo eroe in un potenziale crossover con Superman & Lois, e qualcuno ha pensato bene di riportare la domanda direttamente allo showrunner Todd Helbing.

Le speranze dei fan si infrangono di fronte alla risposta del produttore esecutivo che ammette: "No, per colpa della pandemia è difficile parlare di queste possibilità. Credo sia complicato in generale fare in modo che qualcuno visiti un set".

Dunque, stando a quanto afferma lo showrunner, le restrizioni introdotte sui set per evitare il contagio da Covid-19 hanno messo per ora un freno ai possibili crossover tra le serie dell'Arrowverse. Non ci resta che scoprire se in futuro Naomi sarà rinnovata per una stagione 2 e se sarà in quel nuovo capitolo della serie che potremo vedere un crossover con la stagione 3 di Superman & Lois.