Superman & Lois, lo showrunner: 'Ecco perché sarà una serie diversa da tutte le altre'

È un periodo d'oro per le serie tv sui supereroi: Superman & Lois, che debutterà a fine mese, sarà il settimo show dell'Arrowverse targato The CW, mentre nel 2021 i Marvel Studios presenteranno ben cinque titoli live-action e una nuova serie animata. Il rischio è che il settore finisca per essere un po' troppo inflazionato.

Per questo è importante che ogni prodotto abbia una sua unicità che lo distingua da tutto il resto. Todd Helbing, showrunner di Superman & Lois, ha pensato anche a questo, e sa bene quale potrebbe essere l'arma vincente dell'imminente serie.

"Ogni volta che fai uno di questi show, vuoi renderli leggermente diversi" ha spiegato in un recente panel. "Il nostro approccio è stato il più possibile vicino a quello che avremmo usato per un film: dalle proporzioni del formato alla fotografia, all'aspetto e al design. Siamo in competizione con show via cavo e in streaming: volevamo essere in grado di farlo e di offrire al pubblico qualcosa di uguale qualità."

Ambientato a Smallville, Superman & Lois vedrà la celebre coppia formata dal supereroe e dalla giornalista affrontare i cambiamenti e le difficoltà della vita quotidiana, dal rapporto con i figli adolescenti ai problemi nella vita professionale. La premiere andrà in onda su The CW martedì 23 febbraio, seguita da uno speciale intitolato Superman & Lois: Legacy of Hope.

