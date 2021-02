Superman & Lois, lo showrunner: 'la rivelazione della premiere influenzerà Clark'

Superman & Lois ha debuttato il 23 febbraio su The CW e ha visto molti cambiamenti per il duo protagonista, Superman/Clark Kent (Tyler Hoechlin) e Lois Lane (Elizabeth Tulloch). Ma soprattutto una rivelazione cambierà completamente le cose per l’intera famiglia Kent, lo showrunner Todd Helbing ne ha parlato con Entertainment Weekly.

Nella premiere Clark e Lois affrontano la perdita di un lavoro, una morte improvvisa in famiglia e la decisione di trasferirsi da Metropolis e tornare a Smallville. Tuttavia, la vera rivelazione è stata che uno dei loro figli gemelli, Jordan (Alexander Garfin), ha ereditato i poteri di suo padre mentre Jonathan (Jordan Elsass) no.



Secondo lo showrunner Helbing questa sarà una grande sfida per Clark: "Quello di cui si rende conto Clark nel pilot è che è cresciuto in questa città idilliaca dove non è stato facile per i suoi genitori crescere un bambino con dei superpoteri perché i superpoteri non esistevano all’epoca come adesso. Tutte le lezioni che Clark ha imparato da Jonathan e Martha Kent, deve cercare di insegnarle a Jordan, è come ogni genitore che si ritrova a perdere il contatto con i propri figli. Come insegni qualcosa a una nuova generazione quando sei cresciuto in un certo modo? Come li influenzi in un periodo in cui sono influenzati da una quantità folle di informazioni: i loro telefoni, internet?"



Ha continuato: "Quando sono diventato padre mia madre mi ha detto: ‘la cosa più difficile dell'essere genitore è il modo in cui gli altri genitori fanno i genitori.’ Ora è così all'ennesima potenza. Non sai chi sta influenzando tuo figlio. Tornare a Smallville non risolverà necessariamente le sfide che si troveranno ad affrontare avendo un bambino come Jordan".



Sicuramente sarà una grande prova per Clark, voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto il nome del villain di Superman & Lois è stato svelato, la serie ha anche registrato gli indici d'ascolto più alti degli ultimi due anni per The CW.