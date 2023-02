Superman e Lois, la nuova sinossi da qualche anticipazione sul villain!

Tra i prodotti CW rimasti in piedi dopo il restylist totale dei DC Studios, c'è sicuramente Superman and Lois, serie che raccontata le vicissitudini della famiglia del supereroe. La sinossi della nuova stagione ha anticipato un villain che potrebbe dare qualche problema ai nostri eroi.

Pare che Clark e Lois continueranno a lavorare insieme per sconfiggere un nuovo ed inaspettato cattivo. La loro bolla di felicità che si è creata dopo aver sconfitto Ally Allston sembra essere destinata inevitabilmente a scoppiare. Ad essere coinvolto nel problema è ovviamente l'intera famiglia che dovrà battersi per rimanere unita e per riuscire a sconfiggere quello che sembra essere un antagonista impossibile. Dopo il nuovo trailer di Superman e Lois che omaggia la famiglia e il suo potere, è stata rilasciata una nuova ed importante sinossi.

"La terza stagione di SUPERMAN & LOIS inizia settimane dopo la clamorosa sconfitta di Ally Allston da parte di Superman. Clark (Tyler Hoechlin) e Lois (Elizabeth Tulloch) ora lavorano insieme alla Smallville Gazette e si godono la vita in una piccola città" si legge nella descrizione rilasciata. "L'equilibrio tra lavoro e vita privata di Lois viene messo alla prova quando un incarico sotto copertura rivela un nemico mortale che promette di cambiare per sempre la famiglia Kent. Superman muoverebbe cielo e terra per la sua famiglia, ma con un cattivo così spietato, anche questo potrebbe non bastare"

Con l'inizio della season 3 è stato svelato che Superman e Lois durerà al massimo per altre 2 o 3 stagioni. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!