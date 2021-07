Superman & Lois: Sofia Hasmik promossa come regular per la stagione 2

Sofia Hasmik, che in Superman & Lois interpreta il ruolo della giornalista Chrissy Beppo dello Smallville Gazette, è stata promossa come regular della seconda stagione. Questo personaggio assai intraprendete, con la capacità di dire la cosa sbagliata nel momento sbagliato, è assai piaciuto al pubblico.

Questo è un momento molto felice per la Hasmik che è recentemente apparsa nel reboot del 2019 di Mad About You ed ha recitato al fianco di Elle Fanning e Justice Smith nel film Netflix All The Bright Places.

Nel frattempo, la serie CW si sta sempre più avvicinando verso il suo finale fissato per il 10 agosto. Superman & Lois sembra aver stabilito nuovi capisaldi nell'Arrowverse anche se molti fan non hanno gradito lo scarso riguardo riservato ad un personaggio fondamentale nella vita di Clark Kent come Supergirl

Basato sui personaggi DC creati da Jerry Siegel e Joe Shuster, Superman & Lois è sviluppato da Greg Berlanti e Todd Helbing, che fungono anche da produttori esecutivi, con Sarah Schechter, Geoff Johns e David Madden.

In generale Superman & Lois ha raccolto ottimi risultati in termini di ascolti e infatti, a pochi giorni dalla messa in onda della prima stagione è stata rinnovata per una seconda stagione: "Il fenomenale debutto multipiattaforma di Super & Lois, che ci ha dato grandi risultati sia nella visione televisiva che in streaming, è l'emblema della creatività e del duro lavoro del cast e della crew in questo periodo difficile".