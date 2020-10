Superman & Lois: Stacey Faber si aggiunge al cast, sarà una villain kryptoniana?

La nuova serie incentrata sulla famiglia di Superman & Lois inizia a prendere forma, e al cast si aggiunge l'attrice Stacey Faber, nei panni di un personaggio tutt'altro che positivo.

L'attrice, famosa per aver interpretato Ellis Nash in Degrassi: The Next Generation, sarà infatti Leslie Larr, descritta da Kryptonsite come "il braccio destro di una delle persone più influenti del pianeta. È passata dall'essere una giovane sognatrice idealista ad una killer indurita dal mondo. Atletica, forte e spesso spietata".

Un personaggio del tutto nuovo, ma i fan dell'universo DC il nome potrebbe suonare familiare, visto che sembrerebbe legato in qualche modo a quello di Lesla-Lar, una villain kryptoniana che dava del filo da torcere a Supergirl. Dovremo scoprire come gli autori hanno giocato con dei collegamenti simili, ma di certo la scelta del nome non è stata casuale. Interessante anche il legame che potrebbe avere con Lex Luthor: i due protagonisti potrebbero aver trovato una villain degna di un combattimento spettacolare.

L'attrice ha recitato anche nella sit-com 18 to Life (prodotta sempre da The CW) insieme a Jesse Rath (Brainiac 5 in Supergirl), per cui i contatti con il mondo The CW non sono mancati. Visto che le riprese di Superman & Lois sono iniziate non resta che attendere il prossimo anno per saperne di più sul ruolo di Stacey Faber.