Superman & Lois, la stagione 2 esplorerà una discussa trama dei fumetti?

La seconda stagione di Superman & Lois è ormai imminente, e abbiamo visto nei giorni scorsi il nuovo costume di Tyler Hoechlin. Una controversa storia apparsa nei fumetti nel 2011 sembra essere tornata di attualità, dal momento che il trailer lascia ipotizzare che possa essere affrontata anche nella serie tv.

Stiamo parlando di una backup story di Action Comics #900, nella quale Superman rinunciava alla sua cittadinanza statunitense, facendo impazzire i media di destra. La decisione non era dettata da una critica verso gli Stati Uniti (tanto che Clark Kent non perde la cittadinanza), ma dalla volontà del supereroe di non vedere interpretate le sue azioni come estensioni della politica americana, cosa che potrebbe mettere in pericolo le relazioni degli Stati Uniti con altri paesi.

Il successivo reboot New 52 cancellò poi questi eventi, ma una frase nel trailer di Superman & Lois 2 ci fa pensare a un riferimento nella serie a questa storia. In una scena, infatti, si vede Superman discutere con il suo nuovo responsabile del Dipartimento della Difesa, il tenente Mitch Anderson (Ian Bohen), dicendo che non può essere un'estensione della politica militare degli Stati Uniti, dal momento che ha promesso di aiutare il mondo intero tanto tempo fa.

Messa in questi termini, in effetti le analogie con il fumetto ci sono tutte. Sarà davvero così? Cosa vi aspettate dalla seconda stagione di Superman & Lois? Fatecelo sapere come sempre nei vostri commenti.