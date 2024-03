Superman & Lois: nella stagione finale ci sarà anche Jimmy Olsen, svelato l'attore

In attesa di conoscere il Superman di James Gunn nel nuovo DC Universe, i fan dell'Uomo d'Acciaio devono salutare un'altra versione del personaggio, quello della serie Superman & Lois, che chiuderà i battenti dopo la quarta stagione con protagonisti Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch. Nei nuovi episodi ci sarà anche Jimmy Olsen.

Ma chi interpreterà il fotografo del Daily Planet? In base a quanto riporta TVLine, la star di Big Love e Big Little Lies Douglas Smith presterà il volto al personaggio nella stagione 4. Le riprese di Superman & Lois 4 sono iniziate nel mese di gennaio.



Secondo la descrizione, questa versione di Jimmy Olsen è quella di un 'ventenne estroverso noto per essere l'anima della festa'.

Nonostante sia collega di Clark Kent, Olsen non è riuscito a far schiudere la corazza che sembra avvolgere il protagonista. Nonostante non sappia che Clark Kent è Superman, Jimmy Olsen sta cercando di convincerlo a diventare suo amico.



Oltre ad aver partecipato alla serie Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, Douglas Smith sarà nel cast del nuovo film di Kevin Costner, Horizon: An American Saga.

In passato il personaggio di Jimmy Olsen era stato interpretato da Jack Larson, Mark McClure, Sam Huntington, Aaron Ashmore e Mehcad Brooks.

In Superman di James Gunn verrà interpretato da Skyler Gisondo.

Scoprite il nuovo sguardo alla stagione finale di Superman & Lois.

