Superman & Lois, le star vorrebbero un crossover con Batman: i dettagli

Quando si tratta di DC Universe i crossover sono eventi normalissimi, come ha dimostrato in passato l'Arrowverse. Ora che sta per debuttare Superman & Lois, le star dello show Elizabeth Tulloch e Tyler Hoechlin stanno già pensando a quali eroi vorrebbero vedere in un crossover o in un team up e tra questi c'è sicuramente Batman.

In un video distribuito da The CW, al cast di Superman & Lois è stato chiesto quale dream team di supereroi vorrebbero vedere nello show e in mezzo a risposte particolari come quella di Martian Manhunter di Alexander Garfin, ci sono anche nomi piuttosto comuni come Batwoman, Supergirl e ovviamente Batman, da poter affiancare all'altro simbolo iconico DC, Superman.



Un team up Superman/Batman sarebbe molto divertente anche se non è probabile che possa accadere presto, visto che a causa del COVID-19 il precedente crossover tra Batwoman e Superman & Lois è stato cancellato.

Tuttavia quest'anno ci sarà una sorta di crossover nell'Arrowverse. John Wesley Shipp farà un'apparizione in Stargirl interpretando Jay Garrick. Shipp tornerà anche in The Flash come personaggio nella stagione 7, anche se i dettagli non sono ancora stati rivelati.

Il cast di Superman & Lois comprende Tyler Hoechlin, Elizabeth Tulloch, Jordan Elsass, Alexander Garni e Dylan Walsh.



Secondo Elizabeth Tulloch è il momento giusto per una serie su una giornalista mentre secondo il produttore esecutivo Superman è un simbolo di speranza.