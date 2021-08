Superman & Lois, la super famiglia al completo nel poster del finale di stagione!

The CW ha pubblicato un nuovo poster ufficiale dedicato al finale di stagione di Superman & Lois, la serie dell'Arrowverse con protagonisti Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch. Lo show tornerà il 10 agosto dopo una breve pausa con gli ultimi due episodi del primo arco narrativo.

L'immagine mostra i Kent riuniti come una normale famiglia, ma proprio dietro di loro vediamo un cielo oscuro diviso in due da un raggio laser rosso che ricorda uno dei poteri più celebri dell'Uomo d'Acciaio.

Stando alla sinossi ufficiale, "in questo finale di stagione ricco di azione, il peggior incubo di Superman (Tyler Hoechlin) prende vita e Lois (Elizabeth Tulloch) affronta Leslie Larr (Stacey Farber). Nel frattempo, Lana (Emmanuelle Chriqui), Kyle (Erik Valdez) e Sarah (Inde Navarette) accettano di rimanere per aiutare il generale Lane (Dylan Walsh)."

L'episodio è stato diretto da Tom Cavanagh (ex interprete di Harrison Wells/Eobard Thawne in The Flash) su una sceneggiatura di Brent Fletcher e Todd Helbing, mentre la storia porta la firma di Kristi Korzec e Michael Narducci. Il resto del cast include anche Jordan Elsass, Alex Garfin, Wole Parks e Adam Rayner.

I due episodi finali della stagione debutteranno su The CW rispettivamente il 10 e il 17 agosto. Intanto, David Ramsey ha raccontato il ritorno del suo John Diggle in Superman & Lois.