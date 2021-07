Superman & Lois, svelata la sinossi dell'episodio finale della prima stagione

The CW ha rilasciato la sinossi ufficiale dell’ultimo episodio della prima stagione di Superman & Lois intitolato Last Sons of Krypton. La serie tornerà il 10 agosto dopo una breve pausa con gli ultimi due episodi pronti a regalare sorprese ai fan.

L'episodio vedrà Superman (Tyler Hoechlin) contro il suo fratellastro kryptoniano Tal-Rho (Adam Rayner), ora l'incarnazione vivente di The Eradicator, mentre Lois (Elizabeth Tulloch) che troverà ad affrontare il braccio destro di Rho, Leslie Larr (Stacey Farber).

L'episodio, scritto da Brent Fletcher e dallo showrunner Todd Helbing tratto da una storia di Kristi Korzec e Machael Narducci, è stato diretto dal regista veterano di The Flash Tom Cavanagh, e mentre la sinossi rivela poche informazioni concrete, si dice che il “il peggior incubo di Superman prende vita” il che presumibilmente significa che The Eradicator sarà una minaccia per la sua famiglia.



È possibile che l'identità segreta di Superman possa essere compromessa o minacciata. Superman & Lois è già stata rinnovata per una seconda stagione, ci sono quindi buone possibilità che l’episodio finisca con un grande cliffhanger.

Ecco la sinossi completa dell’episodio finale: Nel finale di stagione ricco di azione, il peggior incubo di Superman (Tyler Hoechlin) prende vita, e Lois (Elizabeth Tulloch) si confronta con Leslie Larr (interpretata dalla guest star Stacey Farber). Nel frattempo, Lana (Emmanuelle Chriqui), Kyle (Erik Valdez) e Sarah (Inde Navarette) decidono di rimanere per aiutare il generale Lane (Dylan Walsh). Nell’episodio saranno presenti anche Jordan Elsass, Alex Garfin, Wole Parks e Adam Rayner. L’episodio è stato diretto da Tom Cavanagh, storia di Kristi Korzec e Michael Narducci, sceneggiatura di Brent Fletcher e Todd Helbing.

Last Sons of Krypton andrà in onda il 17 agosto su The CW, nel frattempo date un'occhiata al nuovo trailer di Superman & Lois con Tyler Hoechlin con il costume vintage.