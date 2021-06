Superman & Lois, svelato un drammatico segreto della moglie dell'Uomo d'acciaio

In generale, fin qui, in Superman & Lois abbiamo sempre assistito all'intenso rapporto di Clark Kent con i suoi figli mentre in tal senso, la sua consorte è sempre rimasta piuttosto in disparte. La donna però, stavolta riesce ad aprirsi finalmente dopo un momento piuttosto complicato.

Lois indaga su Morgan Edge, così come sul trasferimento dei suoi affari a Smallville, e capisce perché gli umani selezionati hanno poteri kryptoniani. Tuttavia, le cose cambiano drasticamente quando scoprono che lo Straniero di Superman & Lois è John Henry Irons e portano il suo camper alla fattoria per studiarlo. Mentre Superman interroga il cattivo, Lois cerca indizi sul suo scopo sulla loro Terra, con Jon che cerca di dare una mano in ogni modo possibile, mettendo però solo maggiormente in difficoltà i suoi genitori.

Questo momento di forte ansia, fa sbottare Lois. Clark è estremamente preoccupato per la donna, la quale decide di tornare in terapia. Proprio nel corso di questa discussione, Lois rivela di aver avuto un aborto spontaneo e di aver per perso una bambina che avrebbe voluto chiamare con il nome di Natalie come quello di sua nonna. Lois poi, dopo aver raccontato questo drammatico avvenimento a Jon, riesce a ricostruire anche il rapporto con suo figlio.

