Superman & Lois: Svelato il nome del villain della serie di The CW

Mentre si parla già di un eventuale crossover tra Superman & Lois e Batwoman, vi segnaliamo questa intervista allo showrunner, in cui discute dell'avversario principale dei due protagonisti nelle puntate della prima stagione.

Todd Helbing ha discusso con i giornalisti di Entertainment Weekly della prima parte dello show con Elizabeth Tulloch e Tyler Hoechlin, rivelando qualche dettaglio in più riguardo la trama delle puntate e sull'avversario dei due protagonisti. Ecco il suo commento: "Non volevamo come Smallville, con un avversario diverso ogni settimana, non vogliamo neanche avere per forza solo un villain, o fare come con The Flash, che segue di più le storie dei fumetti. Abbiamo deciso di fare a modo nostro, la direzione che abbiamo deciso di intraprendere è del tipo, come reagirà la famiglia di Superman a questi eventi?".

Inoltre lo showrunner ha anche rivelato che nelle puntate della prima parte sarà presente il professore Thaddeus Killgrave, personaggio creato nel 1988 da John Byrne e John Beatty e che è famoso per le sue invenzioni, tutte create con la scopo di sconfiggere Clark Kent. Manca pochissimo alla messa in onda della serie, che farà il suo debutto in America stasera, martedì 23 febbraio.

Se cercate altre informazioni sullo show, vi segnaliamo questa intervista alla protagonista di Superman & Lois.