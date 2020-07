Superman & Lois e Swamp Thing arrivano nel nuovo trailer The CW

L'estate è tempo di attese, televisivamente parlando: il lavoro dei network più famosi però non si ferma, e così anche The CW è già in prima linea a presentarci la programmazione prevista per i prossimi tempi, tra nuovi arrivi e graditissimi rewatch.

Nel nuovo trailer presentato dall'emittente vediamo ad esempio Swamp Thing, di cui verrà nuovamente trasmessa la prima stagione (unica prodotta prima della cancellazione): un ritorno sicuramente attesissimo dai fan, che non smettono di sperare nella produzione di nuovi episodi dello show.

Diamo inoltre un primo, veloce sguardo a Superman & Lois: la serie con Tyler Hoechlin arriverà nel corso della prossima stagione e ci porterà ad esplorare le "normali" vite di Clark Kent e Lois Lane, concentrandosi sui momenti in cui non saranno impegnati a salvare il mondo dall'ennesima minaccia. Lo show dovrebbe presentarci i nostri eroi intenti ad affrontare le minacce e le insidie della vita di tutti i giorni, tra lavoro e figli da crescere.

La serie andrà in onda nel 2021 e c'è grande curiosità per scoprire in che modo andrà ad inserirsi nella timeline dell'Arrowverse. Per chi volesse saperne di più, qui trovate tutte le informazioni su Superman & Lois; pare, inoltre che sia stata confermata la presenza di Lex Luthor in Superman & Lois.