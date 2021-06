Superman & Lois, tantissima azione nel trailer del nuovo episodio

The CW ha diffuso in streaming un'anteprima del prossimo episodio di Superman & Lois che prenderà il titolo di "O Mother, Where Art Though?", con evidente rimando al titolo del film dei fratelli Coen Fratello, dove sei? L'episodio andrà in onda la prossima settimana, nello specifico il 15 giugno prossimo. Eccone un'anteprima.

Nell'episodio vediamo accadere parecchie cose e alcune decisamente strane. C'è il personaggio di Edge il quale sembra avere una visione dell'umanità completamente opposta a quella di Superman e questo fattore creerà un conflitto importante tra i due. Nell'episodio vedremo anche Lana chiedere l'aiuto di Lois una volta che Kyle inizierà a comportarsi in maniera del tutto anomala, probabilmente sempre a causa di Edge. Si tratterà di una svolta da villain per Kyle? Lo scopriremo martedì prossimo.

Qualche settimana fa era stata svelata l'identità di un personaggio all'interno dello show:The Stranger - noto anche come Captain Luthor - è in realtà un doppelgänger di John Henry Irons. La sua storia, per come è stata presentata in passato, sembra essere vera: Irons amava Lois sulla sua Terra e proviene da un mondo distrutto da un esercito di Kryptoniani guidati da Superman. John Henry Irons e Lois Lane avevano una figlia, il cui nome era Natasha.

Questa rivelazione chiarisce un mistero che ha tormentato per diverso tempo i fan dell'Arrowverse: perché sia ancora vivo. Nel dialogo viene rivelato che John Henry Irons di Terra Prime è morto sei anni prima.

Le circostanze della morte sono sconosciute ma la regola che vuole che non si possa avere più della versione di una persona che condivide lo spazio all'interno dell'Arrowverse è vera.

Nel caso di Irons significa anche un approccio fondamentalmente diverso da quanto pensato in precedenza.

Alla regia di un episodio, inoltre, c'è stata anche una vecchia conoscenza di The CW, Tom Cavanagh.