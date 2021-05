Superman & Lois, Taylor Hoechlin: 'Clark vivrà un'esperienza terrificante'

In attesa dell'atteso ritorno della seconda parte di stagione di Superman & Lois, Taylor Hoechlin ha rivelato qualche anticipazione preannunciando grandi novità in arrivo per il suo personaggio, ovviamente Clark Kent/Superman nel corso dei prossimi episodi. Si riparte infatti con Smells Like Teen Spirit, il ritorno della serie su The CW.

In una intervista concessa infatti a TV Insider, l'interprete di Superman sul piccolo schermo ha anticipato sul ritorno dello show in onda e sul suo personaggio: "Penso sarà emozionante per Clark e allo stesso tempo terrificante. Vedere tuo figlio che sta provando a portare sulle spalle qualcosa che fai anche tu all'improvviso è un'occasione per creare un legame con lui in un modo che non era possibile avere in passato... ma è anche spaventoso perché fa tornare alla luce tutti quei momenti in cui Clark è passato quando era più giovane, e si sentiva strano e diverso".

L'attore ha proseguito: "Uno dei miei momenti preferiti dell'episodio è quando Lois ammette di essersi cacciata nei guai e Clark reagisce: 'Oh mio Dio, che mi stai facendo'".

Dalle foto dal set di qualche settimana fa abbiamo visto proprio Taylor Hoechlin indossare un costume vintage di Superman, ispirato all'iconico Superman dei Fleischer Studios, autori negli anni '40 di una serie di cortometraggi animati dedicati all'Uomo d'Acciaio considerati ancora oggi tra i lavori più influenti nel campo dell'animazione. Chissà cosa bolle in pentola...

Superman & Lois ripartirà con "Smells Like Teen Spirit", sesto episodio della stagione, e basandoci sulle promo viste fin qui, lo show ripartirà esattamente da dove ci eravamo fermati. A Jordan è stata tesa un'imboscata dal suo compagno di classe mentre, scoprirà Lois qualcosa di sinistro su Morgan Edge e sulle sue miniere. Da risolvere anche la questione del Capitano Luthor che sul suo mondo era sposato proprio con Lois visto che lì, Superman non è l'eroe che tutti noi conosciamo.