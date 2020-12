Superman & Lois, il primo teaser trailer della serie con Tyler Hoechlin e Bitsie Tulloch

Dopo i primi materiali promozionali diffusi nelle scorse settimane, come le prime foto ufficiali di Clark e Lois, della famiglia Kent al completo, o del nuovo costume di Superman, abbiamo finalmente un primo teaser trailer di Superman & Lois.

Non si tratta ancora di un video con delle effettive scene dalla prima stagione della serie, ma di un filmato che racchiude l'essenza dello show e di ciò su cui farà maggiormente perno: la famiglia.

Sappiamo ormai da tempo che questo non sarà il classico racconto su Superman, ma che darà risalto in gran parte a Clark e Lois non solo in quanto l'eroe e la giornalista più rinomati, ma come genitori. E se pensate che i drammi in casa Kent e dintorni siano meno complicati dello sventare una o due apocalissi... Beh, dovete ancora incontrare questa famiglia e gli altri abitanti di Smallville nell'Arrowverse.

In particolare, sarà interessante vedere cosa combineranno i giovani Jonathan e Jordan Kent (Jordan Elsass e Alex Garfin), e che ruolo giocheranno invece vecchie e nuove conoscenze della supercoppia formata da Clark (Tyler Hoechlin) e Lois (Bitsie Tulloch).

Per scoprire tutto questo, tuttavia, non possiamo che aspettare il 23 febbraio 2021, giorno del debutto di Superman & Lois su The CW.