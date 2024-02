Superman & Lois, the CW assicura: 'La quarta stagione vi farà impazzire'

La quarta stagione di Superman & Lois è in arrivo: sono in corso le riprese degli ultimi episodi e l'uscita è prevista per questo autunno. I fan sono in attesa da un po' di tempo ormai: la serie ha subito diversi ritardi, anche a causa del cambio di leadership ai vertici di The CW.

Ma i fan non si pentiranno dell'attesa: almeno secondo Brad Schwartz, presidente di The CW, che aumenta le aspettative del pubblico con grandi dichiarazioni. Schwartz promette una quarta stagione che "che farà impazzire" e spiega il ritardo nella lavorazione, imputandolo al difficile processo di post-produzione. "Non sto scherzando, questa stagione sarà una dei migliori show della tv. Ho visto il primo episodio ieri notte, e vi farà piangere. È fantastico. A causa di tutti gli effetti speciali, potrebbe essere pronta per quest'estate, ma crediamo che andrebbe sprecata durante l'estate. Quindi la faremo uscire in autunno" dichiara il presidente di The CW su quella che sarà l'ultima stagione di Superman & Lois.

Anche Todd Heldbing e Brent Fletcher, co-showrunner e produttori esecutivi della serie, si sono espressi sul suo capitolo conclusivo: "Nonostante ci dispiaccia dire addio a Superman & Lois alla fine della quarta stagione, siamo grati per il tempo passato insieme al nostro fantastico cast. Fin dal primo giorno in cui abbiamo parlato di questo show, la famiglia era al centro di tutto. Ed è ciò che abbiamo creato sia sullo schermo che dietro le quinte. Vorremmo ringraziare i nostri partner della Berlanti Productions, DC, WB e The CW per il loro infinito supporto e entusiasmo durante questo viaggio...e un grazie molto speciale ai fan che ci hanno guardato. Siamo emozionati per tutto quello che abbiamo in serbo per la nostra stagione finale, e non vediamo l'ora che tutti guardino Superman, Lois e tutti i nostri eroi affrontare la più grande minaccia nella storia dello show - Lex Luthor". Qui potete dare un primo sguardo alla stagione finale di Superman & Lois.