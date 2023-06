Superman & Lois: The CW ha rinnovato la serie DC per una Stagione 4

Secondo Deadline, The CW ha rinnovato Superman & Lois per una quarta stagione di 10 episodi dopo mesi di trattative. Questo rinnovo rende la serie l'ultimo progetto DC ancora in onda presso il network, dopo la cancellazione di Gotham Knights e il finale di serie di The Flash. Anche All American: Homecoming è stata rinnovata per un'altra stagione.

"Siamo entusiasti di riportare All American: Homecoming e Superman & Lois su The CW", ha dichiarato Brad Schwartz, Presidente dell'Entertainment di The CW Network, in un comunicato dopo aver già anticipato che Superman & Lois 3 si sarebbe conclusa con un cliffhanger. "Queste serie sono due dei prodotti più forti sulle nostre piattaforme lineari e digitali, e che possono contare su alcune delle fanbase più appassionate di tutta la televisione. Siamo grati ai nostri partner della Warner Bros. Television e della Berlanti Productions per la loro continua collaborazione e non vediamo l'ora di iniziare le nuove stagioni".

Prima del suo rinnovo, Superman & Lois ha visto un considerevole aumento degli ascolti verso la fine della sua terza stagione, forse incentivato dai timori che la serie venisse cancellata dopo essere stata lasciata nel limbo dei rinnovi insieme a Homecoming e Gotham Knights. Per quanto riguarda Gotham Knights, lo show è stato cancellato da The CW dopo una sola stagione composta da 13 episodi. L'episodio 12 "City of Owls" andrà in onda sulla rete il 20 giugno.

La notizia del rinnovo di Superman & Lois ha sicuramente sorpreso tutti, anche dopo le numerose cancellazione effettuate dal network nelle ultime settimane, come la cancellazione di The Winchesters, spin-off di Supernatural, che non è nemmeno riuscito a trovare un network esterno.

Superman & Lois è interpretato da Tyler Hoechlin nei panni di Clark Kent/Superman e Elizabeth Tulloch in quelli di Lois Lane, insieme a Michael Bishop e Alex Garfin nei panni dei loro figli, Jonathan e Jordan. Inoltre, il cast include Wolé Parks nel ruolo di John Henry Irons, Tayler Buck nel ruolo di sua figlia Natalie, Sofia Hasmik nel ruolo di Chrissy Beppo, Emmanuelle Chriqui nel ruolo di Lana Lang, Erik Valdez nel ruolo di Kyle, Inde Navarrette nel ruolo di Sarah e Dylan Walsh nel ruolo del generale Samuel Lane.