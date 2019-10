Superman & Lois: The CW sta sviluppando lo spin-off con Tyler Hoechlin e Elizabeth Tulloch

Secondo quanto riportato da diverse testate americane, la CW sarebbe al lavoro su uno spin-off di Supergirl incentrato sui personaggi di Superman e Lois Lane, interpretati rispettivamente da Tyler Hoechlin e Elizabeth Tulloch, e intitolato Superman & Lois.

The CW e Warner Bros. TV hanno anche diffuso una breve sinossi ufficiale per descrivere lo show in lavorazione: "La storia ruoterà attorno al più famoso supereroe del mondo e alla giornalista più celebre dei fumetti, e alla loro routine fatta di stress quotidiani, pressione e complessità derivanti dall'essere genitori che lavorano nella società odierna".

A scrivere l'episodio pilota ci sarà un veterano dell'universo CW, ovvero Todd Helbing, precedentemente sceneggiatore per The Flash; Helbing sarà anche produttore esecutivo dello show in caso la serie dovesse ricevere il via libera per una prima stagione completa, insieme a Greg Berlanti, Sarah Schechter e Geoff Johns.

Superman & Lois è il secondo spin-off dall'Arrowverse a entrare in produzione a The CW per il 2020/2021 dopo il già annunciato Green Arrow and the Canaries, spin-off appunto di Arrow con protagoniste Katie Cassidy, Juliana Harkavy e Katherine McNamara.

Hoechlin, dopo il suo esordio nei panni di Superman in un episodio di Supergirl, è apparso successivamente varie volte sia nel corso dello show sull'eroina di Krypton che negli ultimi crossover con le altre serie CW; la Tulloch ha fatto il suo esordio nei panni di Lois Lane proprio in Elseworlds. Entrambi riprenderanno i rispettivi ruoli nell'attesissimo crossover definitivo Crisi sulle Terre Infinite, le cui riprese sono tuttora in corso.

In un messaggio condito da una commovente immagine che ritrae Christopher Reeve e Margot Kidder, storici interpreti dei due personaggi al cinema, Hoechlin ha commentato così la notizia del nuovo spin-off: "Non potrei essere più grato di avere l'opportunità di raccontare questa storia, che per adesso rimarrà un segreto. Ma sono stato circondato dalla gente più straordinaria con cui realizzarla. Non potevo chiedere partner migliore di Elizabeth Tulloch, ho già imparato così tanto da lei e so già che non smetterò di farlo. Grazie a Greg Berlanti e a tutti quelli che l'hanno portata qui come Lois Lane. Tutta la gente che lavora dietro le quinte tiene moltissimi a questi personaggi e alle loro vite e mi solleva sapere che ci stanno portando nella giusta direzione. Grazie a tutti quelli che hanno detto "Sì" a questo progetto (Warner Bros, DC, CW). Non vi deluderemo. Sarà una grande avventura. Non vedo l'ora di iniziare. Ps: Non avevo idea dell'esistenza di questa foto, ma quando qualcuno ha messo una foto di me e Betsie sul monitor non ho potuto non notare la somiglianza della mia espressione con quella del signor Reeve. Dovevo condividerla. Spero faremo qualcosa di cui sarebbe fiero".

Per quanto riguarda il crossover, Crisi sulle Terre Infinite sarà composto da 5 episodi spalmati nell'ordine tra Supergirl, Batwoman, The Flash, Arrow, e Legends of Tomorrow che andranno in onda tra l'8 dicembre e il 14 gennaio. Tra i ritorni più attesi ci saranno anche quelli di Brandon Ruth e Tom Welling nei panni di Superman/Clark Kent. Nel cast troveremo anche Tyler Hoechlin nella sua versione dell'Uomo d'Acciaio, mentre LaMonica Garrett vestirà i panni del villain Anti-Monitor. Crisi sulle Terre Infinite inizierà il prossimo 8 dicembre con l'episodio di Supergirl e proseguirà il 9 e 10 dicembre con Batwoman e The Flash. Per la seconda parte dovremo attendere poco più di un mese, con il gran finale diviso tra Arrow e Legends of Tomorrow in arrivo il 14 gennaio.