Superman & Lois: Tom Cavanagh di The Flash dirigerà la premiere della terza stagione

Il finale della seconda stagione di Superman & Lois andrà in onda la prossima settimana. In attesa di scoprire cosa accadrà nell'episodio di chiusura - e quali componenti del canone DC Comics potrebbe eventualmente creare - lo show sta già guardando avanti alla sua terza stagione, con l'aiuto di un'altra star della DC TV .

Secondo un nuovo rapporto di TVLine, la star di The Flash Tom Cavanagh dirigerà l'imminente premiere della terza stagione di Superman & Lois. Cavanagh, che ha interpretato una vasta gamma di personaggi in The Flash, ha già diretto il finale della prima stagione di Superman & Lois.

"Sono super entusiasta di poter giocare con i fantasiosi strumenti tecnici che hanno laggiù", ha detto Cavanagh. "Con le lenti anamorfiche, mio ​​Dio, fai sempre un film widescreen laggiù." Cavanagh in precedenza ha parlato dell'esperienza di dirigere il finale della prima stagione di Superman & Lois e di come fosse diverso dalle sue precedenti esperienze alla regia di The Flash:

"Superman & Lois non è una commedia e penso che la ricchezza delle emozioni che stanno cercando di portare sia rispecchiata dallo stile cinematografico della serie. Penso che sia incredibilmente bello", ha detto. "Ricordo lo scatto delle onde ambrate di grano e del sole che tramonta con l'iconica cassetta delle lettere di Kent di fronte alla fattoria di Smallville, dice così tanto! È davvero meraviglioso".

Per salutarvi, vi rimandiamo alle ultime dichiarazioni dello showrunner di Superman & Lois sul possibile crossover con Naomi e vi lasciamo con il trailer di Superman & Lois 2x10.